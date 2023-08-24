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06:30, 24 августа 2023Наука и техника

Сидячий образ в жизни в детстве увеличил риск инфаркта в будущем

ESC: сидячий образ в жизни в детстве повысил риск инфаркта в будущем

Фото: Emily Wade / Unsplash

Ученые из Университета Восточной Финляндии доказали, что сидячий образ жизни в детстве повышает риск инфаркта и инсульта в будущем. В частности, более высокие показатели экранного времени в период с детства до юности могут увеличивать вес левого желудочка сердца, а значит, и приводить к нарушению работы сердца. Результаты работы будут представлены на конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC) 2023. Краткий обзор приводил Medical Xpress.

Исследование стартовало в 1990-1991 годах, в нем приняли участие 766 детей. На момент начала наблюдения испытуемые были в возрасте 11 лет. Их попросили носить умные часы в течение семи дней, которые отслеживали активность в течения дня. Затем спустя четыре года и 13 лет (в возрасте 15 лет и 24 года) детей снова попросили пройти этот эксперимент. Кроме того, им провели эхокардиографию дважды за период наблюдения, чтобы оценить вес левого желудочка.

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В возрасте 11 лет дети вели сидячий образ жизни в среднем 362 минуты в день; в подростковом возрасте (15 лет) этот показатель увеличился до 474 минут; и составил 531 минуты в день в молодом возрасте (24 года). Время сидячего образа жизни выросло в среднем на 169 минут (почти три часа) в день у молодых по сравнению с их детством.

Каждое увеличение на одну минуту времени сидячего образа жизни в возрасте от 11 до 24 лет было связано с увеличением массы левого желудочка на 0,004 грамма на метр роста в возрасте от 17 до 24 лет. В среднем за срок исследования у участников повысилась масса левого желудочка на три грамма. Согласно данным предыдущих исследований, аналогичное увеличение массы левого желудочка в течение семилетнего периода было связано с двукратным повышением риска заболеваний сердца и инсульта. Примечательно, что вредные эффекты сидячего образа жизни были верны независимо от массы тела и кровяного давления.

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    Елена Апазиди
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