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16:01, 24 августа 2023Экономика

В России оценили подорожание японских иномарок

Drom: из-за санкций цены на японские автомобили в России выросли на 4-13 %

Фото: Unsplash

После введения Японией новых санкций и индексации утилизационного сбора цены на японские автомобили в России подскочили на 4-13 процентов. Об это в интервью РИА Новости рассказала ведущий аналитик автопортала Drom.ru Игорь Олейников.

Средняя стоимость подержанного японского автомобиля в июле составляла 1,29 миллиона рублей, машины без пробега по России — 1,61 миллиона. В августе же цены на первую категорию авто увеличились на 4 процента, а для второй подорожание составило 13 процентов, оценил эксперт. По его мнению, цены еще не достигли своего потолка и продолжат расти.

Продажи бывших в употреблении японских машин при этом резко сократились — на 24 процента, без пробега по России — на 46 процентов. Олейников отметил, то даже если дилеры постепенно найдут альтернативные каналы импорта, число поставляемых на российский рынок японских автомобилей неизбежно снизится. «На их место придут бывшие в употреблении автомобили из Китая»", — заявил он. В пресс-службе автопортала добавили, что это стало следствием роста утильсбора, ослабления рубля и японских санкций.

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Запрет на поставки из Японии в Россию новых и подержанных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 литра официально вступил в силу с 9 августа. Ограничения касаются не только автомобилей с ДВС, но также электромобилей, гибридов, легких коммерческих автомобилей, включая малокубатурные (под запретом теперь и кей-кары с объемом двигателя до 660 кубических сантиметров), грузовички и грузопассажирские универсалы.

По данным таможни Владивостока, с 9 по 16 августа оформление для импорта японских автомобилей упало вдвое — с восьми до четырех тысяч штук. В ведомстве уточнили, что занимаются оформлением ввоза машин только для личного пользования. В июле в преддверии начала действия запрета поставки в страну японских автомобилей, наоборот, выросли до 33,2 тысячи штук.

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