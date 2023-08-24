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11:04, 24 августа 2023Забота о себе

Назван вред натуральных соков для фигуры и здоровья

Профессор медицины Ричард Джонсон: фруктоза в соках блокирует чувство сытости

Фото: Just Life / Shutterstock / Fotodom

Натуральный сок усиливает голод, жажду, способствует набору веса, появлению хронического воспаления и повышенного кровяного давления. О вреде популярного полезного напитка рассказал профессор медицины в Медицинском кампусе Университета Колорадо Ричард Джонсон, пишет Newsweek.

Джонсон объяснил, что негативное воздействие натуральных соков на фигуру и состояние здоровья объясняется высоким содержанием в них фруктозы. По его словам, в одном стакане напитка столько же естественного сахара, как в пяти-шести фруктах. «Когда вы едите умеренное количество фруктов, организм деактивирует фруктозу, поэтому не получает избытка сахара», — сказал Джонсон.

Помимо повышения уровня сахара, специалист назвал еще одно важное воздействие фруктозы на организм — она блокирует чувство сытости и активирует устойчивость к лептину. «Мы обнаружили и показали, что это уникальное свойство фруктозы. Она обманывает клетки и заставляет их думать, что им не хватает энергии», — рассказал ученый.

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Джонсон уточнил, что подобное воздействие на организм оказывают не только натуральные фруктовые соки. По его словам, фруктоза может вырабатываться в организме после употребления углеводов, содержащихся в рисе и картофеле. Он отметил, что высокое содержание сахара и соли в крови, а также употребление спиртных напитков ускоряет этот процесс.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал провоцирующие голод продукты. По его словам, кислые овощи и фрукты, а также сладости не дают насыщения и чувство сытости.

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    Екатерина Улитина
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