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18:21, 18 августа 2023Забота о себе

Диетолог назвал провоцирующие голод продукты

Диетолог Гинзбург: кислые овощи и фрукты провоцируют голод

Фото: Matthieu Joannon / Unsplash

Некоторые продукты провоцируют голод вместо того, чтобы насыщать, предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Такие продукты он назвал в беседе с «Москвой 24».

По его словам, подобный эффект могут иметь кислые овощи и фрукты. «Казалось бы, у кислых овощей и фруктов есть объем, из них можно получить какую-то энергию и можно было бы наесться. Но так как они кислые, органические кислоты раздражают желудок, повышают его моторику, и отсюда возникает чувство голода», — объяснил врач.

Также, продолжил он, есть может хотеться из-за алкоголя: он расширяет поры в мембранах клеток, и туда уходит глюкоза из крови. «Ее в крови становится очень мало. Возникает непреодолимое чувство голода, которое часто бывает при употреблении спиртных напитков», — уточнил он.

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Аналогично, продолжил Гинзбург, работают сахар и все сладкие продукты, быстро повышающие уровень глюкозы в крови. «Выбрасывается много инсулина, и сахар в крови также быстро снижается. Когда его мало, мы опять хотим есть», — констатировал Гинзбург.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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    Александра Лисица
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