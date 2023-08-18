Диетолог назвал провоцирующие голод продукты

Диетолог Гинзбург: кислые овощи и фрукты провоцируют голод

Некоторые продукты провоцируют голод вместо того, чтобы насыщать, предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Такие продукты он назвал в беседе с «Москвой 24».

По его словам, подобный эффект могут иметь кислые овощи и фрукты. «Казалось бы, у кислых овощей и фруктов есть объем, из них можно получить какую-то энергию и можно было бы наесться. Но так как они кислые, органические кислоты раздражают желудок, повышают его моторику, и отсюда возникает чувство голода», — объяснил врач.

Также, продолжил он, есть может хотеться из-за алкоголя: он расширяет поры в мембранах клеток, и туда уходит глюкоза из крови. «Ее в крови становится очень мало. Возникает непреодолимое чувство голода, которое часто бывает при употреблении спиртных напитков», — уточнил он.

Аналогично, продолжил Гинзбург, работают сахар и все сладкие продукты, быстро повышающие уровень глюкозы в крови. «Выбрасывается много инсулина, и сахар в крови также быстро снижается. Когда его мало, мы опять хотим есть», — констатировал Гинзбург.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.