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16:52, 24 августа 2023Моя страна

В Калуге открылся гастрофестиваль

В Калуге 24 августа открылся гастрономический фестиваль

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

В Калуге в четверг, 24 августа, открылся гастрофестиваль «Калуга. Улица. Еда». Об этом пишет «Интерфакс».

Мероприятие продлится до 27 августа. Свои гастрономические проекты на нем представят 45 заведений общепита.

«Мы для себя ставим показатель, планку по успешности проекта — это посещение его 50 тысячами человек», — заявил исполняющий обязанности руководителя Агентства развития бизнеса Николай Тубеншляк.

Отмечается, что в фестивале, помимо местных рестораторов, примут участие пять владельцев и создателей ресторанов из других российских городов, в том числе из Москвы, Калининграда и Владивостока.

Ранее в августе стало известно, что во Владикавказе открылся второй этнофестиваль «Рон». Мероприятие будет проходить в столице Северной Осетии до 27 августа.

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    Фариза Бацазова
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