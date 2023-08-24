В Северной Осетии открылся этнофестиваль

Во Владикавказе открылся этнофестиваль «Рон»

Во Владикавказе открылся второй этнофестиваль «Рон». Об этом сообщает портал «15-й Регион».

Мероприятие будет проходить в столице Северной Осетии до 27 августа. Отмечается, что в национальном музее республики жителей и гостей города ждет выставка-ярмарка народных художественных промыслов.

В частности, на ней представлены дагестанская мельхиоровая насечка по дереву, кубачинское серебро, золотное шитье из Кабардино-Балкарии, а также кружевные изделия ручной работы из Елецка (Липецкая область).

Ранее в августе в столице Северной Осетии прошел рок-фестиваль «Рокот Терека».