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16:29, 24 августа 2023Моя страна

В Северной Осетии открылся этнофестиваль

Во Владикавказе открылся этнофестиваль «Рон»

Фото: Фестиваль «РОН»

Во Владикавказе открылся второй этнофестиваль «Рон». Об этом сообщает портал «15-й Регион».

Мероприятие будет проходить в столице Северной Осетии до 27 августа. Отмечается, что в национальном музее республики жителей и гостей города ждет выставка-ярмарка народных художественных промыслов.

В частности, на ней представлены дагестанская мельхиоровая насечка по дереву, кубачинское серебро, золотное шитье из Кабардино-Балкарии, а также кружевные изделия ручной работы из Елецка (Липецкая область).

Ранее в августе в столице Северной Осетии прошел рок-фестиваль «Рокот Терека».

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    Фариза Бацазова
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