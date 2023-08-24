В ЛНР осудили на 16 лет военного ВСУ за убийство мирного жителя

Верховный суд ЛНР приговорил военного ВСУ к 16 годам за убийство мирного жителя

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бойчука к 16 годам колонии строгого режима за убийство мирного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Украинский военный признан виновным по пунктам «е», «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное по мотивам ненависти») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов») УК РФ.

По данным следствия, 2 июня 2022 года Бойчук из 73-миллиметрового орудия «Гром» пять раз выстрелил по жилым домам около поселка Николаевка. В результате этого находящийся около одного из домов 82-летний мирный житель получил ранения, от которых скончался на месте.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил украинского военнослужащего Игоря Лемешева к 20 годам исправительной колонии строгого режима за убийство мирного жителя поселка Николаевка.