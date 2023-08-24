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09:04, 24 августа 2023Наука и техника

Порядок болезней повлиял на продолжительность жизни

The Lancet Public Health: порядок болезней связали с продолжительностью жизни

Фото: Stephen Andrews / Unsplash

Команда специалистов из Великобритании связала порядок болезней с продолжительностью жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Public Health.

В ходе работы авторы проанализировали данные за 20-летний период 1,6 миллиона человек в возрасте 25 лет и старше. Цель заключалась в том, чтобы определить, как со временем развиваются многочисленные долгосрочные заболевания (психоз, диабет и застойная сердечная недостаточность), а также какое влияние это может оказать на продолжительность жизни.

Составив статистическую модель, ученые изучили порядок и сроки развития психоза, диабета и застойной сердечной недостаточности у пациентов одного возраста, пола и региона проживания. Оказалось, что у людей, у которых развился сначала диабет, а затем психоз и застойная сердечная недостаточность, наблюдалась наибольшая потеря продолжительности жизни (в среднем примерно на 13 лет). Кроме того, у таких участников имелся повышенный риск ухода из жизни в течение пяти лет после последнего диагноза.

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Примечательно, что испытуемые с диагнозом психоз и диабет (в любом порядке) имели более высокую продолжительность жизни, чем те, у кого был диагностирован только психоз. Вероятно, что люди с диабетом могут чаще контактировать с медицинскими работниками, что может улучшить их общее состояние здоровья.

При этом застойная сердечная недостаточность сама по себе и в сочетании с психозом (в любом порядке) оказывала влияние на продолжительность жизни, подобно наихудшему сочетанию диабета, психоза и застойной сердечной недостаточности.

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    Елена Апазиди
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