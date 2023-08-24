Дочерей Обамы сняли в откровенных нарядах на вечеринке

Папарацци сняли дочерей бывшего президента США Барака Обамы Сашу и Малию в откровенных нарядах на вечеринке. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что сестры посетили мероприятие, организованное канадским рэпером Дрейком в клубе Bird Streets Club в Западном Голливуде. Так, для выхода в свет окончившая в мае Университет Южной Калифорнии Саша Обама выбрала обнажающий живот корсетный кроп-топ и удлиненные мешковатые брюки серого цвета с заниженной талией и накладными карманами в районе коленей. Кроме того, 22-летняя наследница политика дополнила образ босоножками на каблуках, сумкой оттенка фуксии и многочисленными украшениями, включая пирсинг в пупке.

В свою очередь, 25-летняя Малия Обама, которая после учебы в Гарвардском университете работает сценаристом, предпочла коричневый топ на шнуровке с абстрактным принтом. Также девушка надела полупрозрачные брюки с высокой посадкой и цветочным узором и грубые черные ботинки на платформе. Она отказалась от украшений, выбрав лишь серьги, и уложила в высокий хвост заплетенные в тонкие косы волосы.

В июне дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте. Знаменитость была одета в слитный купальник бренда Dos Gardenias стоимостью 179 долларов (15,6 тысячи рублей).