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20:26, 24 августа 2023Ценности

Дочерей Обамы сняли в откровенных нарядах на вечеринке

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Папарацци сняли дочерей бывшего президента США Барака Обамы Сашу и Малию в откровенных нарядах на вечеринке. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что сестры посетили мероприятие, организованное канадским рэпером Дрейком в клубе Bird Streets Club в Западном Голливуде. Так, для выхода в свет окончившая в мае Университет Южной Калифорнии Саша Обама выбрала обнажающий живот корсетный кроп-топ и удлиненные мешковатые брюки серого цвета с заниженной талией и накладными карманами в районе коленей. Кроме того, 22-летняя наследница политика дополнила образ босоножками на каблуках, сумкой оттенка фуксии и многочисленными украшениями, включая пирсинг в пупке.

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В свою очередь, 25-летняя Малия Обама, которая после учебы в Гарвардском университете работает сценаристом, предпочла коричневый топ на шнуровке с абстрактным принтом. Также девушка надела полупрозрачные брюки с высокой посадкой и цветочным узором и грубые черные ботинки на платформе. Она отказалась от украшений, выбрав лишь серьги, и уложила в высокий хвост заплетенные в тонкие косы волосы.

В июне дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте. Знаменитость была одета в слитный купальник бренда Dos Gardenias стоимостью 179 долларов (15,6 тысячи рублей).

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    Карина Черных
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