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10:13, 24 августа 2023Наука и техника

Российские Ми-171А3 получат уникальную систему безопасности

В России начали поставки систем наблюдения за воздушной обстановкой на Ми-171А3

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В России начались поставки уникальной малогабаритной системы наблюдения за воздушной обстановкой (1090 ES, АЗН-В in) с функцией предупреждения столкновений в воздухе (TCAS I) МСНВО-2010 на вертолеты Ми-171А3. Об этом генеральный директор российской компании «Навигатор» Сергей Бабуров сообщил РИА Новости.

Он отметил, что система будет полностью испытана к концу года, но уже сейчас ее поставляют для серийных вертолетов. Бабуров уточнил, что МСНВО-2010 успешно проходит испытания на вертолете Ми-171А3.

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«Проверяется взаимодействие между нашим блоком и комплексом бортового оборудования Ми-171А3. По работе нашей аппаратуры вопросов нет, дальше на вертолете будут испытывать другие системы в рамках сертификационных работ», — сказал глава компании.

Ранее в августе первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков сообщил, что для российских вертолетов создадут новый бортовой комплекс обороны, который обеспечит защиту от боеприпасов с комбинированными системами наведения.

В том же месяце глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в 2022 году «Вертолеты России» произвели 296 вертолетов.

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    Даниил Иринин
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