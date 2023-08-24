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16:00, 24 августа 2023Экономика

В России раскритиковали идею госрегулирования цен на дизель

Эксперт Властопуло: госрегулирование цен не остановит рост стоимости дизеля

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Госрегулирование цен на дизельное топливо может привести к обратному эффекту, а именно к еще большему росту стоимости горючего. Такое мнение в интервью НСН высказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

По словам эксперта, вмешательство государства никогда не приводило к положительным результатам, а цены на его фоне обычно взлетают еще выше. Происходит это из-за того, что нефтеперерабатывающие предприятия начинают компенсировать недополученные в период госрегулирования доходы.

Он добавил, что в отдельности от других факторов рост цен на дизель незначительно влияет на конечную стоимость товаров, доставляемых автоперевозчиками. Однако продукция может подорожать из-за совокупности факторов, включающей стоимость фрахта и запчастей, которые за последний год подорожали в диапазоне от 30 до 200 процентов.

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На фоне значительного роста стоимости топлива президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин предложил главе правительства России Михаилу Мишустину зафиксировать цену дизеля ниже отметки в 60 рублей за литр ради сохранения рентабельности транспортных компаний.

Ситуация с ценами и поставками топлива связана с объемами продаж за рубеж, а также в целом с «отвратительно сбалансированным» отечественным рынком горюче-смазочных материалов, уверен эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.

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    Дмитрий Воронин
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