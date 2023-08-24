В России раскритиковали идею госрегулирования цен на дизель

Эксперт Властопуло: госрегулирование цен не остановит рост стоимости дизеля

Госрегулирование цен на дизельное топливо может привести к обратному эффекту, а именно к еще большему росту стоимости горючего. Такое мнение в интервью НСН высказал гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло.

По словам эксперта, вмешательство государства никогда не приводило к положительным результатам, а цены на его фоне обычно взлетают еще выше. Происходит это из-за того, что нефтеперерабатывающие предприятия начинают компенсировать недополученные в период госрегулирования доходы.

Он добавил, что в отдельности от других факторов рост цен на дизель незначительно влияет на конечную стоимость товаров, доставляемых автоперевозчиками. Однако продукция может подорожать из-за совокупности факторов, включающей стоимость фрахта и запчастей, которые за последний год подорожали в диапазоне от 30 до 200 процентов.

На фоне значительного роста стоимости топлива президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин предложил главе правительства России Михаилу Мишустину зафиксировать цену дизеля ниже отметки в 60 рублей за литр ради сохранения рентабельности транспортных компаний.

Ситуация с ценами и поставками топлива связана с объемами продаж за рубеж, а также в целом с «отвратительно сбалансированным» отечественным рынком горюче-смазочных материалов, уверен эксперт агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.