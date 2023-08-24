Льготной ипотеке в России предрекли подорожание

РГ: ставки по льготным кредитам на жилье могут вырасти после решения ЦБ

Ставки по льготным кредитам на жилье могут вырасти после решения Центробанка (ЦБ) повысить ключевую ставку до 12 процентов годовых. Подорожание ипотеки с господдержкой предрекли опрошенные «Российской газетой» эксперты.

«После внепланового увеличения ключевой ставки вероятность роста ставок по ипотечным госпрограммам на горизонте до конца года действительно существует, особенно если ключевая ставка продолжит расти», — заявил младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Эксперт считает, это будет связано с тем, что расходы бюджета резко увеличиваются при росте ключевой ставки, так как приходится тратить больше средств на субсидирование льготных программ. При этом наиболее вероятным специалист увеличение ставки по обычным госкредитам на новостройки, которые сейчас выдают под 8 процентов. У адресных программ — семейной, сельской, IT-ипотеки — показатель, скорее всего, не изменится, ожидает Путиловский.

По мнению руководителя направления «Ипотека» в компании «Сравни» Дмитрия Сафронова, повышение ставок по госпрограммам, которые фиксированы и закреплены постановлением правительства, — логичное решение. Эксперт убежден, что ставки по таким кредитам поднимут не более чем на два процентных пункта.

Ранее сообщалось, что рыночная ипотека в России подорожала в среднем на 1,5-3 процентных пункта, до 14 процентов годовых. Это повышение стало вторым за месяц. В начале августа проценты по жилищным займам увеличили на 0,5-1 процентных пункта, до 10-12 процентов годовых.