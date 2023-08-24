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15:14, 24 августа 2023Мир

Лавров прокомментировал перспективу возобновления зерновой сделки

Лавров: Запад не готов выполнить условия РФ для возобновления зерновой сделки

Фото: Umit Bektas / Reuters

Москва не видит готовность Запада выполнить условия России для возобновления зерновой сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Пока мы таких признаков не видим», — сказал российский министр на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге.

По словам Лаврова, Запад готов лишь начать обсуждение возврата Россельхозбанка в систему SWIFT в обмен на согласие Москвы не отзывать свое согласие на выполнение условий украинской стороны в рамках зерновой сделки.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи. Отмечается, что основной темой встречи глав государств станет зерновая сделка и ее возобновление.

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    Глеб Бажуткин
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