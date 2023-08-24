Лавров прокомментировал перспективу возобновления зерновой сделки

Лавров: Запад не готов выполнить условия РФ для возобновления зерновой сделки

Москва не видит готовность Запада выполнить условия России для возобновления зерновой сделки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

«Пока мы таких признаков не видим», — сказал российский министр на итоговой пресс-конференции саммита БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге.

По словам Лаврова, Запад готов лишь начать обсуждение возврата Россельхозбанка в систему SWIFT в обмен на согласие Москвы не отзывать свое согласие на выполнение условий украинской стороны в рамках зерновой сделки.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным 4 сентября в Сочи. Отмечается, что основной темой встречи глав государств станет зерновая сделка и ее возобновление.