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11:15, 24 августа 2023Силовые структуры

Блогера Максима Каца заочно осудили за фейки о российской армии

Блогера Максима Каца заочно осудили на восемь лет за фейки о российской армии

Фото: Иван Петров / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно осудил блогера Максима Каца (включен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за фейки о российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Блогера признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») УК РФ. Ему назначили наказание виде восьми лет колонии общего режима, а также запретили четыре года администрировать интернет-ресурсы.

Следствие и суд установили, что в апреле 2022 года Кац на своем YouTube-канале опубликовал ролик, в котором содержались фейки об армии России.

Защита блогера обжалует приговор.

23 марта Басманный суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Максима Каца в рамках уголовного дела, которое было возбуждено 7 апреля 2022 года. Сам блогер, по некоторым данным, блогер находится в Израиле.

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    Илона Палей
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