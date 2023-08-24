Путин рассказал о серьезных ошибках Пригожина и своих просьбах к нему

Путин: Пригожин был человеком сложной судьбы, совершившим серьезные ошибки

Президент России Владимир Путин высказался об основателе ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине, вспомнив о его ошибках и своих просьбах к нему. Пригожин, предположительно, погиб при крушении самолета Embraer в Тверской области 23 августа. Слова президента цитирует ТАСС.

Путин назвал Пригожина человеком сложной судьбы, совершившим серьезные ошибки в жизни. «Добивался он нужных результатов для себя и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как в эти последние месяцы», — добавил президент.

Также Пригожин, по его словам, был талантливым человеком и бизнесменом, работавшим с результатом как в России, так и за границей. Президент привел в пример Африку. «Вот он вчера только вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами», — заявил Путин.

Глава государства также рассказал, что знал Евгения Пригожина с начала 1990-х.

Крушение самолета бизнесмена произошло 23 августа. Среди пассажиров значился сам Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.