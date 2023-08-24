Пилот рассказал о доступе к ангарам в аэропорту вылета самолета Пригожина

Пилот Литвинов рассказал о контроле ангаров в аэропорту вылета борта Пригожина

Доступ к ангарами, где стоят самолеты, в том числе частные бизнес-джеты, в аэропорту Шереметьево, откуда вылетал бизнесмен Евгений Пригожин, имеют только допущенные к стоянкам сотрудники. При этом все они проходят тщательные проверки перед выходом на летное поле. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил пилот Андрей Литвинов.

«Все сотрудники, которые выходят на поле к самолетам и приступают к выполнению служебных обязанностей, проходят спецконтроль. Это касается и экипажей судов, и пассажиров, и технического персонала», — сказал Литвинов.

Пронести с собой что-то мимо службы безопасности, по мнению пилота, практически невозможно, тем более если речь идет о взрывном устройстве. Он также подчеркнул, что особенно сложным это кажется в аэропорту Шереметьево, где безопасность находится на крайне высоком уровне.

«Мы сами проходили эти контроли. Просто пассажиры идут своим коридором, а экипаж, сотрудники — своим. Но все так же проходят рамку, так же проверяются вещи. Пронести что-то сотруднику или тем более случайному человеку практически невозможно», — заключил пилот.

Ранее сообщалось, что спецслужбы оцепили в московском аэропорту Шереметьево место стоянки бизнес-джета Embraer, откуда он вылетел в Санкт-Петербург. Всех сотрудников, которые приближались к борту, допрашивают.

Бизнес-джет Embraer, летевший по маршруту Москва — Санкт-Петербург, потерпел крушение в районе Куженкина в Бологовском районе Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в том числе Пригожин.