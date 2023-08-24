Прокурор по делу Трампа попросила назначить судебный процесс на октябрь
Прокурор по делу Трампа просит назначить начало судебного процесса на 23 октября
Прокурор округа Фултон, штат Джорджия, Фэни Уиллис просит назначить начало судебного процесса по делу о вмешательстве экс-президента США Дональда Трампа в выборы главы государства на 23 октября. Об этом пишет Reuters.
Ранее предполагалось, что судебное разбирательство начнется 4 марта 2024 года.
Решение перенести процесс на более раннюю дату связано с ходатайством одного из обвиняемых Кеннета Джона Чезбро — адвоката, который работал с избирательным штабом Трампа в 2020 году.
17 августа Трамп обвинил действующее руководство страны в попытке посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам. По его мнению, нынешние власти США превращают государство в страну третьего мира.