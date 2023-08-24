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20:13, 24 августа 2023Мир

Прокурор по делу Трампа попросила назначить судебный процесс на октябрь

Прокурор по делу Трампа просит назначить начало судебного процесса на 23 октября

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Прокурор округа Фултон, штат Джорджия, Фэни Уиллис просит назначить начало судебного процесса по делу о вмешательстве экс-президента США Дональда Трампа в выборы главы государства на 23 октября. Об этом пишет Reuters.

Ранее предполагалось, что судебное разбирательство начнется 4 марта 2024 года.

Решение перенести процесс на более раннюю дату связано с ходатайством одного из обвиняемых Кеннета Джона Чезбро — адвоката, который работал с избирательным штабом Трампа в 2020 году.

17 августа Трамп обвинил действующее руководство страны в попытке посадить его в тюрьму пожизненно по сфабрикованным делам. По его мнению, нынешние власти США превращают государство в страну третьего мира.

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    Варвара Кошечкина
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