Россиянам стали чаще отказывать в аренде квартир

РБК: арендодатели ужесточили требования к квартирантам из-за высокого спроса

С началом делового сезона собственники жилья стали чаще отказывать россиянам в аренде жилья. Об ужесточении требований к квартирантам рассказали опрошенные РБК эксперты.

По данным аналитиков «Инком-Недвижимости», в последней декаде июля и двух декадах августа спрос на съемное жилье в Москве оказался на 25 процентов выше, чем в аналогичный период в 2022 году. При этом предложение сократилось на 46,7 процента — это произошло за счет вымывания с рынка лотов стандарт-класса, пояснили специалисты.

На этом фоне владельцы квартир стали тщательнее выбирать потенциальных арендаторов. По оценкам агентства Est-a-Tet, в начале лета отказы получали пять процентов желающих снять жилье, а в августе показатель увеличился до семи процентов.

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова рассказала, что сейчас арендодателей особенно волнует количество потенциальных жильцов — чем меньше, тем лучше. В основном это связано с переживаниями за износ ремонта и бытовой техники.

Специалисты сервиса «Домклик» (принадлежит Сберу) заметили, что больше всего сократилась доля собственников, готовых заселить квартирантов с домашними животными — в июне на питомцев соглашались 84,6 процента владельцев, а в августе таких стало 74,9 процента. В 2022 году, для сравнения, показатель был на уровне 96 процентов. Уменьшилась и доля арендодателей, готовых заселить семьи с детьми — с 94,6 процента в июне до 93,1 процента в августе.

Похожую тенденцию отмечают и в «Инком-Недвижимости». По данным риелторов, сейчас 75 процентов собственников ставят ограничение на размещение квартирантов с домашними животными или маленькими детьми. В начале лета, когда спрос был не столь высоким, таких было 52 процента.

Кроме того, в августе собственники стали реже сдавать жилье арендаторам-неславянам. В целом в массовом сегменте 70 процентов владельцев отказываются от идеи сдавать мигрантам, только 30 процентов согласны рассмотреть конкретные кандидатуры квартирантов. «В начале лета, при невысоком спросе, 40 процентов наймодателей готовы были рассматривать вариант сдать жилье неславянам», — рассказала замдиректора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Ранее сообщалось, что стоимость самых дешевых квартир для аренды в Москве выросла. Если в июне и июле можно было найти варианты за 25 тысяч рублей в месяц, то в августе цены стартуют от 30 тысяч рублей в месяц.