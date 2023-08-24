Мужчина нашел 500-летнее кольцо с таинственной надписью возле леса Робин Гуда

Британец нашел недалеко от Шервудского леса кольцо с таинственной гравировкой

Мужчина из Великобритании нашел в поле древнее 500-летнее кольцо с таинственной гравировкой. Об этом сообщает Daily Mail.

57-летний Энди Тейлор сделал необычную находку в поле недалеко от Шервудского леса в графстве Ноттингемшир летом 2020 года в ходе небольшой экспедиции клуба любителей металлоискателей. Британец обнаружил золотое кольцо перед окончанием поисков, когда отправился к машине за водой. На кольце, которое специалисты по антикварным украшениям датировали XVI веком, была таинственная надпись I Meane Ryght. Со староанглийского эту фразу можно примерно перевести как «у меня добрые намерения» или «я намерен действовать правильно», однако сказать наверняка, что значила эта фраза для владельца, невозможно. По всей видимости, это был подарок от патрона или друга, выражающий любовь и признание.

Подобные кольца в XVI веке были распространенным любовным талисманом. Найденное Тейлором золотое украшение весит 15 граммов и является вторым по величине кольцом такого типа, из когда-либо обнаруженных археологами и любителями. Антиквары полагают, что кольцо, вероятнее всего, принадлежало шерифу Ноттингема или кому-то из членов его семьи. Эта версия подтверждается и тем, что приятель Тейлора Грем Харрисон в тот же день нашел неподалеку кольцо-печатку, которое, без сомнения, было собственностью шерифа. Таким образом, находка косвенно отсылает к истории о Робин Гуде и шерифе Ноттингема, хотя эта легенда формально относится к более раннему периоду в истории Англии.

Кольцо-печатка, найденное Харрисоном, было продано на аукционе в марте за 8000 фунтов стерлингов (около 1 миллиона рублей). Кольцо Тейлора будет выставлено на продажу в Hansons Auctioneers в октябре 2023 года со стартовой ценой между 2000 и 3000 фунтов стерлингов (примерно 240-360 тысяч рублей).

По словам Тейлора, раньше он никогда не продавал свои находки, однако на этот раз он считает, что если не расстанется с кольцом, то оно «навсегда останется в ящике с остальными найденными древностями».

Ранее сообщалось, что кладоискатель из Великобритании нашел в поле древнее кольцо стоимостью 4 миллиона рублей. Специалисты датировали украшение 650 годом нашей эры.