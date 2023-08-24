Рублю предрекли укрепление на фоне расширения БРИКС

Экономист Григорьев: в перспективе расширение БРИКС может укрепить рубль

Включение в БРИКС новых государств-членов расширит зону влияния России и Китая, которые являются локомотивом объединения, полагает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, повлияет ли это решение на курс рубля.

Ранее глава Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса сообщил, что Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в состав БРИКС с 1 января 2024 года.

«В перспективе расширение БРИКС может привести в том числе и к улучшению экономических показателей в нашей страны, и к укреплению валюты, но это будет не прямое воздействие, а косвенное, и оно будет небыстрым», — сообщил экономист.

Он также счет реализуемой идею создания единой расчетной валюты для стран БРИКС, однако указал на сложность данного процесса. По словам Григорьева, на это уйдут годы. Кроме того, будет непросто убедить контрагентов пользоваться именно этой валютой.

«Ничего не даст эта валюта, потому что это очень сложный процесс. И пока ВВП стран G7 в несколько раз больше в совокупности ВВП стран БРИКС, и убедить контрагентов, вполне лояльно к нам настроенных, что надо этой валютой пользоваться, а не другой — тоже будет непросто. Для этого придется много поработать. В перспективе это возможно, потому что мир меняется, все это на наших глазах происходит. Я думаю, что это движение в правильном направлении. Неизвестно, к чему оно приведет, так или иначе, расширение БРИКС для нас к лучшему, но каких-то быстрых порывов на этом фронте ждать совершенно не стоит», — высказался собеседник «Ленты.ру».

Ранее в БРИКС выступили за использование национальных валют в международной торговле, а также между странами группы. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге, который проходил с 22 по 24 августа.