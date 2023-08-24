Карен Шахназаров рассказал о недостающем в России кино

Режиссер Карен Шахназаров заявил, что в России не хватает документального кино

Советский и российский кинорежиссер Карен Шахназаров заявил, что в России сейчас снимают мало документального кино. Его слова приводит MK.RU.

«Сегодня час документального кино. У документального кино другая природа, наша жизнь сегодня — самый важный материал. К сожалению, я его не вижу. Понимаю, почему не вижу игровое кино, — многие зрители предъявляют претензии. А поэзия и документальное кино — вот, что важно сегодня», — сказал Шахназаров.

Он добавил, что сам не снимает подобные картины, так как представил свое видение в ленте «Белый тигр», которую снял 10 лет назад. 70-летний кинематографист отметил, что многие события в том фильме перекликаются с сегодняшним днем.

Ранее Карен Шахназаров заявил, что современное кино находится на уровне наскальной живописи. «Вы удивитесь, но я не считаю кино искусством, хотя в нем работаю всю жизнь», — сказал режиссер. Он также подчеркнул, что не любит пересматривать свои киноработы.