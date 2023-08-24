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17:54, 24 августа 2023Культура

В Петербурге пропал бывший гитарист и сооснователь группы «Алиса»

В Санкт-Петербурге пропал бывший гитарист рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге пропал бывший гитарист и сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. Соответствующая информация появилась в сообществе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что мужчина вышел из дома во вторник, 22 августа, и не вернулся. Пропавший был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю футболку, черные брюки и ботинки, на голове была зеленая кепка, при себе у него был черный зонт. Поиском 63-летнего музыканта занимаются полицейские и волонтеры.

Андрей Шаталин родился 6 апреля 1960 в Красноярске. В 1980 году он поступил в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта на строительный факультет, в период учебы в котором строил БАМ. В 1983-м Шаталин стал гитаристом новообразованной группы «Алиса», где играл с перерывами. Окончательно вышел из состава коллектива в 2003 году.

Ранее стало известно, что в США пропала без вести 48-летняя певица, модель и автор одной из песен Кэти Перри Камила Лейерт-Сегура. Отмечается, что питомец Лейерт-Сегуры — кот по кличке Моррис — также исчез.

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    Сергей Равин
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