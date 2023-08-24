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10:19, 24 августа 2023Силовые структуры

Дело о падении самолета Пригожина поручили следователю по экс-главе Total

Делом падения самолета Пригожина займется следователь по экс-главе Total Сибул

Фото: Виталий Шустров / ТАСС

Уголовное дело о падении бизнес-джета Евгения Пригожина поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Ивану Сибулу. Об этом сообщает РБК.

Ранее Сибул расследовал громкие дела об авиакатастрофах. Одно из них — крушение бизнес-джета Dassault Falcon 50EX, на котором находился глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери. В ночь на 21 октября 2014 года самолет Falcon, взлетавший из московского аэропорта Внуково, столкнулся с внезапно выехавшей на взлетную полосу снегоуборочной машиной. В результате аварии спасти экипаж не удалось.

Следствие установило, что водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко был пьян. 7 июля 2017 года его приговорили к четырем годам колонии общего режима, но в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободили от ответственности и сняли судимость.

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    Илона Палей
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