Стюардесса в разбившемся бизнес-джете не имела отношения к Пригожину

РБК: стюардесса из разбившегося самолета не имела отношения к Пригожину

Стюардесса Кристина Распопова из разбившегося в Тверской области бизнес-джета работала на частных самолетах и не имела отношения к бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ее родственницу.

«Самолет зафрахтовывал, кто угодно, у нее был просто договор с авиакомпанией, а уж арендовать самолет мог любой человек, поэтому к тому, кто летит, она не имела никакого отношения», — приводит издание слова женщины.

По ее словам, Распопова жила в Москве. Однако затем она переехала в Санкт-Петербург, так как компания, в которой она работала, находилась там.

23 августа стало известно о крушении бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. Позднее в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.

По данным Росавиации, в списке пассажиров значился основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин.