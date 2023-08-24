Появились подробности о разбившемся на самолете с Пригожиным телохранителе

Разбившийся с Пригожиным под Тверью телохранитель оказался боксером из Сибири

На борту самолета бизнесмена Евгения Пригожина, потерпевшего крушение в Тверской области, также находился его телохранитель Александр Тотмин. Подробности о нем появились у портала Ngs.ru.

Журналисты выяснили, что Тотмин родился в 1995 году в сибирском селе Алтайское и со школы занимался боксом. Как рассказал тренер россиянина Андрей Помазков, окружение Тотмина узнало, что тот стал личным охранником Пригожина, совсем недавно. «Сперва мы не знали, что он стал вагнеровцем. Он служил официально в спецназе, контракт подписал, потом вроде бы как увольнялся на какое-то время», — рассказал наставник Тотмина.

По его словам, все знакомые Тотмина, уходившие в частную военную компанию, делали это при его поддержке. При этом сам мужчина никогда особо не афишировал, что работает в личной охране Пригожина.

Бизнес-джет Embraer, летевший по маршруту Москва — Санкт-Петербург, потерпел крушение в районе Куженкина в Бологовском районе Тверской области вечером 23 августа. На борту находились десять человек, в том числе Пригожин и ключевой командир частной военной компании «Вагнер» Дмитрий Уткин. Выживших нет.

Очевидцы авиакатастрофы рассказали, что перед крушением слышали два сильных хлопка. В качестве причин рассматривается ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. По одной из версий, в отсек шасси самолет могла быть заложена бомба.