Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:32, 24 августа 2023Интернет и СМИ

Суд в Москве оштрафовал TikTok за пропаганду ЛГБТ

TikTok оштрафовали в Москве за демонстрацию ЛГБТ

Фото: Magali Druscovich / Reuters

Суд в Москве оштрафовал компанию TikTok на 2 миллиона рублей за публикацию роликов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать компанию TikTok виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — приводит агентство решение судьи Тимура Вахрамеева. Так, компанию обвиняют в неудалении контента, нарушающего российское законодательство.

Отмечается, что компания получила административный штраф за неудаление четырех видеороликов, содержащих пропаганду ЛГБТ.

Как сообщает агентство «Интерфакс», у Роскомнадзора возникли претензии к названным видеороликам из-за того, что они, по мнению ведомства, могли нанести вред несовершеннолетним.

Ранее шеф-редактора видеосервиса «Триколор» Анатолия Слепенкова оштрафовали за размещение фильма «Игра с ключами», также пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. При этом Слепенков не явился на заседание.

В июле также сообщалось о штрафе, назначенном онлайн-кинотеатру «Иви» за отсутствие возрастной маркировки на фильмах с пропагандой ЛГБТ. За демонстрацию картины «Идеальные незнакомцы» без обозначения 18+ сервис оштрафовали на 1 миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Появилась версия о бомбе в отсеке шасси самолета Пригожина

    Москвичам раскроют секрет семейных отношений

    Во «ВКонтакте» запустили уникальную функцию

    В КНДР обвинили США в развязывании ядерной катастрофы на Украине

    Назван состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор

    Работу российского лагеря после массового отравления детей приостановили

    Назван срок запуска движения по скоростной магистрали от Москвы до Петербурга

    Правительство Норвегии пообещало передать Украине истребители F-16

    Анна Седокова показала фигуру в бикини после похудения

    Предсказано существование летящих с одной десятой скорости света черных дыр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости