Суд в Москве оштрафовал TikTok за пропаганду ЛГБТ

TikTok оштрафовали в Москве за демонстрацию ЛГБТ

Суд в Москве оштрафовал компанию TikTok на 2 миллиона рублей за публикацию роликов, демонстрирующих нетрадиционные сексуальные отношения. Об этом сообщает ТАСС.

«Признать компанию TikTok виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — приводит агентство решение судьи Тимура Вахрамеева. Так, компанию обвиняют в неудалении контента, нарушающего российское законодательство.

Отмечается, что компания получила административный штраф за неудаление четырех видеороликов, содержащих пропаганду ЛГБТ.

Как сообщает агентство «Интерфакс», у Роскомнадзора возникли претензии к названным видеороликам из-за того, что они, по мнению ведомства, могли нанести вред несовершеннолетним.

Ранее шеф-редактора видеосервиса «Триколор» Анатолия Слепенкова оштрафовали за размещение фильма «Игра с ключами», также пропагандирующего нетрадиционные сексуальные отношения. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. При этом Слепенков не явился на заседание.

В июле также сообщалось о штрафе, назначенном онлайн-кинотеатру «Иви» за отсутствие возрастной маркировки на фильмах с пропагандой ЛГБТ. За демонстрацию картины «Идеальные незнакомцы» без обозначения 18+ сервис оштрафовали на 1 миллион рублей.