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10:39, 24 августа 2023Путешествия

Едва не разрубившего себе ногу топором россиянина спасли в горах Сочи

Спасатели в Сочи эвакуировали повредившего ногу топором россиянина

Фото: Teleram-канал «ЮРПСО МЧС России»

Российского туриста, едва не разрубившего себе ногу топором, спасли в горах Сочи. Об этом сообщается в Telegram-канале ЮРПСО МЧС России.

По данным представителей ведомства, зарегистрированная туристическая группа из шести человек отправилась в двухдневный поход с ночевкой на слиянии рек Ажек и Сочи. Во время рубки дров 20-летний путешественник повредил ногу, попав по стопе топором.

Отмечается, что его друзья с помощью ремня и футболки остановили кровотечение и обработали рану перекисью водорода до приезда специалистов. Прибывшие на место происшествия спасатели эвакуировали пострадавшего.

Ранее в августе российский турист провалился в пропасть в национальном парке Берхтесгаден в немецких Альпах из-за ошибки в приложении для хайкинга. Мужчина поскользнулся на мокрой траве и упал с высоты 150 метров.

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    Фариза Бацазова
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