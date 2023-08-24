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16:47, 24 августа 2023Ценности

Россиянам перечислили действенные способы омолодиться в домашних условиях

Фото: Unsplash

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева перечислила россиянам действенные способы омолодиться в домашних условиях. Об этом пишет издание «Доктор Питер».

В первую очередь специалистка посоветовала готовить еду самостоятельно, чтобы питаться качественными продуктами. «Во-вторых, привыкайте тщательно пережевывать пищу. Так твердые кусочки попадут в ваш желудок уже переработанными, ЖКТ будет легче переварить еду, а патогенные бактерии не получат ресурс для размножения. Так вы сэкономите кислоту, желчь и ферменты, а еще избежите интоксикации», — пояснила доктор.

Помимо этого, медик порекомендовала регулярно заниматься спортом, посещать баню или сауну, работать на дачном участке и заниматься сексом. По ее словам, данная деятельность позволит через пот вывести все токсины из организма.

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Также в список полезных для кожи занятий Лебедева внесла приседания. Она рассказала, что во время такой физической нагрузки лимфа двигается по организму за счет сокращения мышц снизу вверх, вследствие чего кожа и тело выглядят более привлекательно.

Кроме того, эксперт напомнила о важности качественного сна и употребления достаточного количества воды. «Так вы будете меньше съедать, метаболизм ускорится, а внешний вид значительно улучшится», — подчеркнула эндокринолог.

В заключение Лебедева добавила, что на внешний вид человека влияет его психологическое здоровье. По этой причине, как заявила врач, стоит отказаться от токсичных людей. «Общение с теми, кто несет стресс и негатив, тоже отражается на здоровье и красоте. Если совсем избавиться от общения с токсичными людьми не получается, то хотя бы сведите контакты к минимуму», — уточнила собеседница издания.

В июле блогерша Лидия Дюпра осталась с окровавленным лицом после процедуры омоложения в клинике. Женщина рассказала, что обратилась к специалистам за услугой игольчатого лифтинга.

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    Екатерина Ештокина
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