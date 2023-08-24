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14:36, 24 августа 2023Бывший СССР

Зеленский отреагировал на произошедшее с Пригожиным

Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к падению самолета Пригожина
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на падение самолета с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на борту, заявив, что его страна не имеет к этому никакого отношения. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Вы знаете, когда Украина говорила и обращалась к странам мира относительно самолетов, мы не это имели в виду. Мы имели в виду совсем другое и мы хотели поддержку, хотя наверняка это также в каком-то смысле слова поможет», — заявил глава государства.

23 августа бизнес-джет Embraer, летевший по маршруту МоскваСанкт-Петербург, потерпел крушение в районе поселка Куженкино Тверской области. Сообщается, что на борту находились 10 человек, среди них был Евгений Пригожин. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

Сообщается, что до упомянутого полета самолет провел 10 дней в ангаре. Всех, кто имел к нему доступ, планируется допросить, благодаря этим показаниям следователи хотят проверить версию о теракте.

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    Алевтина Запольская
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