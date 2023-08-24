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12:33, 24 августа 2023Забота о себе

Желающей бросить мужа ради роскошной жизни с бывшим жене дали совет

Фото: Roberto Nickson / Unsplash

Замужней женщине, которая хочет бросить мужа ради ставшего успешным бывшего, стоит выше ценить семью, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Ее совет публикует Daily Mirror.

К Нолан обратилась женщина глубоко за 30, воспитывающая в браке двоих детей. По словам женщины, бывшего партнера, свою первую любовь, она бросила ради мужа и, по ее словам, разбила эксу сердце. «Но последним смеется он: сейчас он стал мегауспешен, купается в деньгах, кажется, он все еще классный парень — мы немного попереписывались. Я кое-что вспомнила и обеспокоилась, что сделала неправильный выбор: я люблю мужа, но, честно говоря, мне скучно, и с пандемии мы испытываем финансовые трудности», — рассказала женщина. Теперь она хочет встречи с экс-избранником и сожалеет о роскошной жизни, которой лишилась.

По словам Нолан, ее шокировали подобные мысли женщины. Желающей уйти от мужа и завидующей собственной неслучившейся жизни жене она дала совет выше ценить семью. «Как насчет жизни, которую вы построили с мужем, насчет ваших двоих прекрасных детей? Все мы иногда оглядываемся и ностальгируем по первой любви, потому что в ней есть кое-что волшебное, особенное», — объяснила она.

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Она рекомендовала перестать флиртовать с бывшим, принять во внимание влияние на брак финансовых трудностей, не романтизировать прошлые отношения и постараться пробудить в себе былую любовь к мужу.

Вы даже не знаете, испытывает ли бывший к вам романтические чувства. И вообразите, если вы сбежите с ним, деньги, может, и не будут проблемой, но возникнут другие проблемы в виде развода и двоих травмированных детей

Колин Ноланкоуч по отношениям

Ранее Нолан заявила, что замужней женщине, переспавшей со студентом, стоит подумать о своем браке и решить, хочет ли она сохранить его. К Нолан обратилась мать 19-летнего студента, который перед учебой в университете навестил родной город, напился и переспал с замужней и воспитывающей ребенка 28-летней дочерью старых друзей родителей.

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    Александра Лисица
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