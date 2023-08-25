В РСТ раскрыли влияние all inclusive с алкоголем на популярность туров

Специалист по туризму Барзыкин: запрет алкоголя в all inclusive маловероятен

Существующий формат all inclusive, включающий бесплатный алкоголь, добавляет 20 процентов востребованности у туристов из России и других стран мира. Потому отказ от этой системы в Турции кажется маловероятным. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Ни в наших стандартах, которые утверждены российским ГОСТом, ни в турецких не предусматривается исключение бесплатного алкоголя из all inclusive. Подразумеваются и крепкие спиртные напитки, и вина. То же справедливо для других стран. Так что мое мнение, в турецких отелях алкоголь не исключат. Даже не потому что туристам важно выпивать, а потому что это норма, когда с едой подают спиртные напитки», — сказал Барзыкин.

Он добавил, что существующая система all inclusive востребована не только у туристов из России, но и у путешественников со всего мира. Обсуждения возможности ее отмены оказались непродуктивны.

«Скажем так, all inclusive добавляет 20 процентов востребованности. Были заявления в Греции, в Турции, что надо прекращать развивать эту систему, чтобы развитие получали территории. Имеется ввиду, чтобы люди ходили в кафе, в рестораны. Но последнее слово остается за клиентом. Скажем так, если кто-то будет уходить от all inclusive, то выиграет в итоге тот, кто его сохранит», — заключил специалист.

Ранее гендиректор туроператора Bentour Дениз Угур сообщил, что в туристической отрасли в Турции захотели исключить бесплатный алкоголь из системы all inclusive в отелях ради снижения цен на отдых. По его словам, спиртные напитки являются большой частью расходов отельеров.