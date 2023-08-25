Дочь Брюса Уиллиса показала фигуру после борьбы с анорексией

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис показала фанатам фигуру после борьбы с психическим расстройством пищевого поведения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 29-летняя девушка предстала в укороченном свитере и трусах, демонстрируя плоский живот и узкие бедра. При этом на снимке видно, что дочь знаменитостей отказалась от макияжа. Кроме того, ее короткие рыжие волосы были уложены хаотично.

«Последние четыре года я страдала нервной анорексией, о которой не хотела говорить. Посмотрите на мое здоровое тело!» — подписала Уиллис пост (на момент написания новости был изменен), который набрал более 14 тысяч лайков.

Пользователи сети решили поддержать девушку в комментариях. «Это очень важно. Спасибо за честность в этой теме. Многие должны знать, что от этого заболевания можно вылечиться и жить полноценной жизнью», «Ты прекрасна, независимо от своего внешнего вида», «Спасибо, что поделились вашей историей», — поблагодарили они.

В июле Таллула Уиллис показала фанатам фигуру в откровенном наряде. На размещенном кадре 29-летняя девушка предстала на фоне окна, подняв руки вверх и повернув голову с короткой стрижкой в сторону. Она позировала в бикини с абстрактным принтом экобренда Tropic of C «ангела» Victoria’s Secret.