Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:26, 25 августа 2023Ценности

Дочь Брюса Уиллиса показала фигуру после борьбы с анорексией

Фото: @Buuski

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис показала фанатам фигуру после борьбы с психическим расстройством пищевого поведения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 29-летняя девушка предстала в укороченном свитере и трусах, демонстрируя плоский живот и узкие бедра. При этом на снимке видно, что дочь знаменитостей отказалась от макияжа. Кроме того, ее короткие рыжие волосы были уложены хаотично.

«Последние четыре года я страдала нервной анорексией, о которой не хотела говорить. Посмотрите на мое здоровое тело!» — подписала Уиллис пост (на момент написания новости был изменен), который набрал более 14 тысяч лайков.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021

Пользователи сети решили поддержать девушку в комментариях. «Это очень важно. Спасибо за честность в этой теме. Многие должны знать, что от этого заболевания можно вылечиться и жить полноценной жизнью», «Ты прекрасна, независимо от своего внешнего вида», «Спасибо, что поделились вашей историей», — поблагодарили они.

В июле Таллула Уиллис показала фанатам фигуру в откровенном наряде. На размещенном кадре 29-летняя девушка предстала на фоне окна, подняв руки вверх и повернув голову с короткой стрижкой в сторону. Она позировала в бикини с абстрактным принтом экобренда Tropic of C «ангела» Victoria’s Secret.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Песков назвал ложью слухи о причастности Кремля к гибели Пригожина

    Уборщица раскрыла простой способ вернуть белизну носкам

    Путин провел совещание с Совбезом

    Эксперт рассказал о способной обезопасить вертолеты ракете

    В Кремле прокомментировали поездку Путина на саммит G20 в Индию

    Журналистка из США увидела намек на гибель Пригожина в одежде мужа Скабеевой

    В Кремле ответили на вопрос о судьбе ЧВК «Вагнер»

    Песков рассказал о предстоящей встрече Путина и Эрдогана

    Перед крушением Пригожина просили вызвать в суд по делу об отравлении детей

    ФАС начала проверку жалоб на платную раздачу интернета со смартфонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости