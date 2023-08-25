Российские войска отразили пять атак ВСУ на запорожском направлении

Минобороны отчиталось об отражении пяти атак ВСУ на запорожском направлении

Российским войскам удалось отразить пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что отразить попытки наступления противника удалось при поддержке тяжелых огнеметных систем и артиллерии.

За сутки украинские войска на данном направлении потеряли более 110 бойцов, две боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера Stryker, производящиеся в США, три американские артиллерийские системы М777, два британских орудия FH-70, а также четыре автомобиля.

«Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны показало кадры ночного удара по центру принятия решений. На записи виден запуск как минимум трех снарядов с одного из российских кораблей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.