Российские войска отразили пять атак ВСУ на запорожском направлении
Российским войскам удалось отразить пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что отразить попытки наступления противника удалось при поддержке тяжелых огнеметных систем и артиллерии.
За сутки украинские войска на данном направлении потеряли более 110 бойцов, две боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера Stryker, производящиеся в США, три американские артиллерийские системы М777, два британских орудия FH-70, а также четыре автомобиля.
«Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов», — добавили в оборонном ведомстве.
Ранее Минобороны показало кадры ночного удара по центру принятия решений. На записи виден запуск как минимум трех снарядов с одного из российских кораблей.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.