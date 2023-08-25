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14:13, 25 августа 2023Россия

Российские войска отразили пять атак ВСУ на запорожском направлении

Минобороны отчиталось об отражении пяти атак ВСУ на запорожском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российским войскам удалось отразить пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что отразить попытки наступления противника удалось при поддержке тяжелых огнеметных систем и артиллерии.

За сутки украинские войска на данном направлении потеряли более 110 бойцов, две боевые машины пехоты Bradley и два бронетранспортера Stryker, производящиеся в США, три американские артиллерийские системы М777, два британских орудия FH-70, а также четыре автомобиля.

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«Кроме того, в районе населенного пункта Работино Запорожской области уничтожен полевой склад боеприпасов», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны показало кадры ночного удара по центру принятия решений. На записи виден запуск как минимум трех снарядов с одного из российских кораблей.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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