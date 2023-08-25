Подросток вступил в схватку с медведем и спас отца от растерзания

The Telegraph: в Швеции подросток спас отца от набросившейся на него медведицы

В городе Юсдаль, Швеция, 15-летний охотник вступил в схватку с самкой медведя и спас отца от растерзания. Об этом сообщает The Telegraph.

Нападение произошло в понедельник, 21 августа, когда подросток вместе с отцом охотился на 139-килограммовую медведицу. Охотники преследовали хищницу, как вдруг та резко развернулась и напала на мужчину, прижав его к земле. Подросток тут же бросился на помощь отцу и со всей силы ударил медведицу по голове. Разъяренная хищница схватила юношу за руку и сжала ее в пасти. В этот момент отец подростка успел подняться на ноги и выстрелить в животное.

В результате нападения подросток получил перелом запястья, а мужчина — серьезные травмы лица. Оба были доставлены в больницу вертолетом для получения медицинской помощи.

Отец и сын занимались отстрелом разросшейся популяции бурых медведей. По словам руководителя операции, в настоящее время пострадавший мужчина успешно восстанавливается в больнице и находится в хорошем расположении духа. «Он крепкий парень с устойчивой психикой, поэтому хорошо справится с этим. Я больше переживаю за его сына», — говорит руководитель.

За последние десятилетия популяция бурых медведей на севере Швеции возросла примерно до трех тысяч особей благодаря усилиям природоохранных организаций. Однако это привело к истреблению хищниками десятков тысяч северных оленей в год. В связи с этим в 2023 году власти выдали охотникам лицензию на отстрел 649 медведей.

Ранее сообщалось, что в США медведь ворвался в дом 82-летней женщины и поранил ее. По оценкам специалистов, напавший на женщину медведь был детенышем или годовалым медвежонком.

