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00:30, 25 августа 2023Наука и техника

Выявлены механизмы принятия решений в мозге

Nature Neuroscience: выявлены молекулярные механизмы принятия решений в мозге

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Команда нейробиологов из Калифорнийского университета в Беркли выявила молекулярные механизмы в мозге, которые наблюдаются во время принятия решений. Это открытие позволит разработать более эффективные меры для продвижения здорового образа жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Известно, что с принятием решений связаны две области мозга — орбитофронтальная кора (ОФК) и передняя поясная кора (ППК). Именно на этих двух участках сосредоточили свое внимание специалисты в эксперименте на обезьянах. Для этого они имплантировали животным устройства, которые записывали нейронную активность, пока подопытные делали выбор между несколькими вариантами на экране компьютера. Затем они применили сложные методы декодирования, чтобы расшифровать процессы в ОФК И ППК.

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Они заметили, что переключение между различными вариантами в ОФК приводило к изменению сигналов, связанных с решением, в ППК. Другими словами, нейроны в ОФК участвуют в представлении ценности различных вариантов во время принятия решения и взвешивании их, а сам выбор фактически определяется ППК.

В будущем это исследование может лечь в основу создания новых терапевтических стратегий и технологий, способствующих выбору более здорового образа жизни. Это позволит помочь людям, злоупотребляющим алкоголем или другими веществами, а также пациентам, страдающим ожирением.

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    Елена Апазиди
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