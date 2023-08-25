ЦСКА упустил победу над худшей командой РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 1:1. На 49-й минуте счет открыл защитник армейцев Мойзес. На 70-й минуте счет сравнял хавбек Лукас Вера. Таким образом, ЦСКА упустил победу над соперником.

После шести матчей москвичи располагаются на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав десять очков. «Оренбург» является худшей командой чемпионата России и занимает последнее, 16-е место, имея в активе два очка.

В следующем туре ЦСКА примет петербургский «Зенит», а «Оренбург» — «Сочи». Обе встречи пройдут 3 сентября.