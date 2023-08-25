Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
1:1
Завершен
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
Факел
Сегодня
20:00 (Мск)
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|6-й тур
Лас-Пальмас
Сегодня
20:30 (Мск)
Реал Сосьедад
Испания - Примера|3-й тур
Аль-Фатех
Сегодня
21:00 (Мск)
Аль-Наср
Саудовская Аравия - Про лига|3-й тур
Челси
Сегодня
22:00 (Мск)
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|3-й тур
Сельта
Сегодня
22:30 (Мск)
Реал Мадрид
Испания - Примера|3-й тур
19:28, 25 августа 2023Спорт

ЦСКА упустил победу над худшей командой РПЛ

ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 1:1. На 49-й минуте счет открыл защитник армейцев Мойзес. На 70-й минуте счет сравнял хавбек Лукас Вера. Таким образом, ЦСКА упустил победу над соперником.

После шести матчей москвичи располагаются на пятом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав десять очков. «Оренбург» является худшей командой чемпионата России и занимает последнее, 16-е место, имея в активе два очка.

В следующем туре ЦСКА примет петербургский «Зенит», а «Оренбург» — «Сочи». Обе встречи пройдут 3 сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В США и ЕС обратили внимание на дефицит боеприпасов для Украины

    Марина Брусникина назначена новым главным режиссером РАМТ

    На Украине бизнесмена обвинили в незаконном вывозе зерна

    Врач назвала «лучший на свете» чайник

    Индии предрекли огромные траты на решение глобальной проблемы

    Известный рок-музыкант раскрыл смысл счастья

    Любовница принца Уильяма помирилась с его женой. Что о ней известно и за что будущего короля прозвали «принцем страпона»

    ЦСКА упустил победу над худшей командой РПЛ

    Полиция Италии задержала россиянина по международному ордеру на арест

    На Украине начали выпускать макеты военной техники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости