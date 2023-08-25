Взрывы повредили газопроводы и ЛЭП на Украине

Глава ДОР Лукашук: взрывы повредили газопроводы и ЛЭП в Днепропетровской области

В результате взрывов были повреждены часть газопроводов и линии электропередач (ЛЭП) в Днепропетровской области. Об этом рассказал глава Днепропетровского областного совета (ДОР) Николай Лукашук в своем Telegram-канале.

«Повреждены предприятие и линия электропередачи. Без света остались 714 абонентов», — написал Лукашук. Он также сказал, что в результате обстрелов в Грушевском и Зеленодольском районах получили повреждения несколько газопроводов.

Ранее мэр Кривого Рога Викул заявил о повреждении энергетического объекта в украинском городе. Водопроводная система была переведена на генераторы, также частично обесточенными оказались несколько улиц и линий электротранспорта.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил о 271 попадании по энергообъектам Украины. Это половина от всех объектов энергосистем страны.