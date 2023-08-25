Россиянам назвали главные правила накопления денег

Инвестстратег Бахтин: накопления не должны делаться в ущерб качеству жизни

Россиянам посоветовали вести учет расходов и определить подходящие инструменты для сбережений. Четырьмя главными правилами накопления денег поделился инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в интервью «Газете.Ru».

Во-первых, необходимо определиться, какую сумму и как часто удастся откладывать на сбережения или инвестиции — например, десять процентов от каждой зарплаты. При этом, по мнению эксперта, размер финансовой подушки безопасности в текущей ситуации должен составлять не менее двух-трех месячных зарплат.

Также необходимо помнить, что не стоит делать накопления в ущерб качеству жизни и привычному потреблению. Бахтин посоветовал разделить все расходы на обязательные и необязательные. В первую категорию войдут продукты, аренда жилья, услуги ЖКХ, интернета и платежи по кредитам — эта сумма практически не меняется из месяца в месяц и должна быть на руках. Траты же на развлечения, рестораны, подарки и импульсивные покупки стоит ограничить определенной суммой, чтобы они не повлияли на накопление денег.

Третьим правилом инвестстратег назвал ведение учета доходов и расходов — делать это он предложил в обычной таблице Excel. В-четвертых, необходимо подобрать подходящие инструменты для сбережений. Так, для формирования финансовой подушки стоит обратить внимание на варианты, которые дадут быстрый доступ к средствам — наличные деньги и банковский депозит. Для более эффективных накоплений подойдут акции, облигации и ПИФы, отметил Бахтин.

Важно помнить и о валютной диверсификации, добавил эксперт. По его словам, стоит хранить в иностранной валюте и валютных инструментах не менее трети от всей суммы сбережений — это поможет снизить убытки от курсовых колебаний.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что каждый четвертый россиянин не имеет накоплений. При этом большинство респондентов (68 процентов) выбирают для хранения сбережений рубли. Иностранной валюте отдает предпочтение лишь небольшая доля опрошенных — шесть процентов хранят деньги в долларах, четыре процента — в евро.