Задержание ФСБ членов ячейки террористов в Крыму попала на видео

ФСБ показала видео с членами ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму

Начало событий в новости ФСБ задержала шестерых исламистов за вербовку мусульман

ФСБ показала оперативное видео с задержанием в Крыму членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Запись публикует телеканал «Звезда».

На кадрах видны бойцы спецназа ФСБ и Росгвардии, которые задерживают подозреваемых, показаны найденные у них деньги.

По данным ФСБ, шестеро задержанных проводили конспиративные собрания, на которых распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман. Возбуждены уголовные дела.