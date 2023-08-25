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11:24, 25 августа 2023Силовые структуры

ФСБ задержала шестерых исламистов за вербовку мусульман

В Крыму ФСБ и Росгвардия задержали шестерых исламистов за вербовку мусульман
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Крыму ФСБ и Росгвардия задержали членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным силовиков, шестеро задержанных проводили конспиративные собрания, на которых распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман. Дома у членов ячейки были обнаружены средства связи, электронные носители информации, которые использовались на собраниях, а также предназначенные для нужд организации деньги и литература.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Крыму ФСБ задержала старейшину ячейки запрещенной экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

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    Илона Палей
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