ФСБ задержала шестерых исламистов за вербовку мусульман

В Крыму ФСБ и Росгвардия задержали шестерых исламистов за вербовку мусульман

В Крыму ФСБ и Росгвардия задержали членов ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным силовиков, шестеро задержанных проводили конспиративные собрания, на которых распространяли террористическую идеологию и вербовали в свои ряды крымских мусульман. Дома у членов ячейки были обнаружены средства связи, электронные носители информации, которые использовались на собраниях, а также предназначенные для нужд организации деньги и литература.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что в Крыму ФСБ задержала старейшину ячейки запрещенной экстремистской организации «Свидетели Иеговы».