Лукашенко ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Пригожина

Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин не просил у него гарантий безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности для себя. Об этом глава республики высказался во время общения с журналистами, передает БЕЛТА.

По его словам, между ним и основателем ЧВК разговор в таком ключе никогда не шел. «Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина», — заявил президент.

23 августа стало известно о крушении в Тверской области частного самолета, среди пассажиров которого значился сам Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, причиной случившегося могла быть бомба, оказавшаяся в отсеке шасси.