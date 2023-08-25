Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:04, 25 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Пригожина

Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин не просил у него гарантий безопасности

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности для себя. Об этом глава республики высказался во время общения с журналистами, передает БЕЛТА.

По его словам, между ним и основателем ЧВК разговор в таком ключе никогда не шел. «Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина», — заявил президент.

23 августа стало известно о крушении в Тверской области частного самолета, среди пассажиров которого значился сам Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, причиной случившегося могла быть бомба, оказавшаяся в отсеке шасси.

Что думаешь? Оцени!
    Георгий Нестеров
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Пригожина

    В Африке прокомментировали будущее бизнес-империи Пригожина

    Экстремальную жару назвали новой нормой для Европы

    Крупнейший покупатель российской нефти заявил о доминировании доллара в расчетах

    Житель Подмосковья сел на иглу в автобусе

    В Китае создали заряжающуюся за десять минут батарею для электрокаров

    Власти США по ошибке отправили мошеннику крупную сумму в криптовалюте

    Военный самолет разбился в США

    Подозреваемый попытался спрятаться от полиции в мусорном баке и попался

    Российский водитель брызнул в нарушителя из баллончика и получил удар битой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости