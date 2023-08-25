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15:29, 25 августа 2023Моя страна

В Великом Новгороде открылась творческая мастерская для писателей

В творческую мастерскую для писателей СЗФО в Великий Новгород приехали 40 поэтов

Фото: David Iskander / Unsplash

Межрегиональная творческая мастерская для писателей Северо-Западного федерального округа открылась в филармонии имени А. С. Аренского в Великом Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.

Отмечается, что на мероприятие приехали 40 поэтов, прозаиков, критиков и публицистов. Оно продлится до 28 августа. Литературную мастерскую проводит Ассоциация союзов писателей и издателей России. В 2022 году такие события прошли в Москве (дважды) и в пяти федеральных округах страны.

Из Новгородской области в семинаре принимают участие молодые литераторы Григорий Князев из Великого Новгорода и Елизавета Гремячевская из города Чудово. «Григорий Князев уже хорошо известен литературному сообществу, его стихи публикуют лучшие сборники нашей страны. Елизавета только начинает свой путь на литературном поприще и помогает ей в этом Новгородское отделение Совета молодых литераторов Союза писателей России», — сказали в Минкультуры.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле с 6 по 10 сентября в рамках национального проекта «Культура» для жителей и гостей города проведут Фестиваль грамотности.

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    Карина Черных
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