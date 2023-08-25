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13:46, 25 августа 2023Мир

В Кремле прокомментировали прошедший саммит БРИКС

Представитель Кремля Песков: прошедший саммит БРИКС был очень успешным
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Gianlugi Guercia / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал прошедший саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) очень успешным. Его слова передает РИА Новости.

«БРИКС — это главное, чрезвычайно успешный саммит, и, конечно же, принята вторая Йоханнесбургская декларация, важный документ», — прокомментировал итоги встречи представитель Кремля.

На XV саммите БРИКС в Йоханнесбурге, ЮАР, была принята декларация. В ней сказано, что ООН играет центральную роль в международной системе, в которой суверенные страны сотрудничают для поддержания мира и безопасности.

Также в принятом документе сказано, что ООН является краеугольным камнем системы международных отношений. При этом отмечается, что организация нуждается в реформе «с целью сделать ее более демократичной, представительной и эффективной».

Кроме того, президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил о вступлении в БРИКС новых стран по итогам саммита. Как сообщил политик, в объединение войдут Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ. Они станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года.

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    Александр Слабиев
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