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17:01, 25 августа 2023Мир

В Финляндии продлили арест задержанному россиянину

MTV3: суд в Финляндии продлил арест задержанному россиянину Петровскому

Фото: Eelis Berglund / Lehtikuva / Reuters

Суд в Финляндии продлил арест задержанному россиянину, одному из лидеров диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Яну Петровскому. Об этом сообщает финский телеканал MTV3.

Окружной суд Итя-Уусимаа решил продлить арест Петровского в связи с подозрением в участии в террористической группе. Вопрос экстрадиции по запросу Украины судьи рассмотрят отдельно.

Ранее стало известно, что в Финляндии задержали одного из лидеров ДШРГ «Русич» Петровского, который находится под санкциями Евросоюза и США. Утверждается, что ДШРГ «Русич» связана с ЧВК бизнесмена Евгения Пригожина.

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    Александр Слабиев
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