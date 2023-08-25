Стало известно о требовании Пригожина оборудовать его частные джеты парашютами

«МК»: весной Пригожин требовал оборудовать два его бизнес-джета парашютами

Бизнесмен Евгений Пригожин, который числился пассажиром в его самолете Embraer, потерпевшем крушение в Тверской области, требовал оборудовать все свои джеты парашютами. Об этом сообщил источник «Московского комсомольца».

Как стало известно, Пригожин пользовался двумя самолетами — на каждый из них были в обязательном порядке установлены парашюты, их загрузили на два борта еще весной. Помимо этого, собеседник издания рассказал о требовании Пригожина уничтожать списки пассажиров его бизнес-джетов после полета.

По информации источника, Пригожин не перевозил особых грузов на борту самолетов. Джеты иногда перевозили оружие, порядок его перевозки строго соблюдался — патроны вынимались из огнестрельного оружия, укладывались в отдельный мешок, опечатывались и передавались командиру экипажа.

Самолет Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области в среду, 23 августа. На борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, спасти никого не удалось. Среди пассажиров, в частности, числился ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Тульской области и заявил, что расследование авиакатастрофы доведут до конца. Глава государства назвал Пригожина талантливым бизнесменом и человеком сложной судьбы, который добивался нужных результатов и для себя, и для общего дела, в том числе когда его просил сам Путин.