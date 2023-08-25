Путин поручил рассмотреть вопрос создания спутников для низких орбит

Путин поручил изучить вопрос создания спутников для низких орбит до 200 км

Российский президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания спутников на предельно низких орбитах до 200 километров. Об этом пишет РИА Новости.

Политик дал поручение «Роскосмосу» и «Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов». «Рассмотреть вопрос о создании космических аппаратов, функционирующих на предельно низких орбитах (до 200 километров)», — говорится в сообщении. Кроме того, специалисты должны будут изготовить образцы таких аппаратов для проведения испытаний.

По итогам изучения ведомства оценят целесообразность формирования отдельной программы по освоению предельно низких орбит.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» рассмотрит повторение миссии «Луна-25». 19 августа российская АМС «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.