«Роскосмос» рассмотрит повторение миссии «Луна-25»

«Роскосмос»: рассматривается повторение миссии «Луна-25» в 2025-2026 годах

Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе рабочего совещания с разработчиками в Научно-производственном объединении имени Семена Лавочкина допустил повторение незавершенной миссии «Луна-25». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация.

Борисов заявил, что неудача с миссией не ставит на стоп перспективы освоения Луны. «Не нужно делать из этого трагедию, нужно сделать выводы и продолжить работу в этом направлении», — сказал руководитель.

По его словам, российские специалисты горят идеей продолжения лунного проекта, в связи с чем рассматривается возможность повторения попытки высадки автоматической межпланетной станции (АМС) в районе южного полюса Луны в 2025-2026 годах.

19 августа российская АМС «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.

Станция, запущенная 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный на средней ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», должна была прилуниться в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны, вероятно, богатого залежами водяного льда, и провести там исследования свойств и состава полярного грунта, измерение его механических характеристик.