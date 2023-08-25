В СКР рассказали о расследовании катастрофы самолета Пригожина

СКР расследует крушение в Тверской области самолета Пригожина

Следственный комитет России (СКР) расследует уголовное дело по факту крушения в Тверской области бизнес-джета Embraer, который выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Пассажиром этого рейса числился бизнесмен Евгений Пригожин. В СКР рассказали, что на месте падения самолета обнаружены тела 10 погибших. Сейчас эксперты проводят молекулярно-генетические экспертизы, чтобы установить личности всех пассажиров.

С места крушения следователи изъяли бортовые самописцы. Они продолжают осмотр местности, а также изымают предметы и документы, которые имеют значение для установления всех обстоятельств авиакатастрофы.

23 августа самолет Embraer потерпел крушение в Тверской области. На его борту находились семь пассажиров и три члена экипажа, никого спасти не удалось. Среди пассажиров числился бизнесмен Евгений Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

25 августа все обломки упавшего бизнес-джета вывезли с места крушения.

