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18:31, 25 августа 2023Россия

Путин разрешил оперштабам регионов близ зоны СВО координировать работу военных

Путин разрешил оперштабам регионов у зоны СВО координировать военных и силовиков
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Оперативные штабы восьми российских регионов со средним уровнем реагирования, расположенных вблизи зоны специальной военной операции (СВО), получили в оперативное подчинение силовиков и военных. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Как следует из документа, оперштабы Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей смогут координировать в рамках своих территорий работу военнослужащих Вооруженных сил России, войск Национальной гвардии, сотрудников МЧС, а также служащих полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Оперштабы смогут привлекать силовиков и военных к охране общественного порядка, защите российской границы и борьбе с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). При этом определять потребность в военных и руководить ими будет представитель Министерства обороны России, входящий в состав оперштаба. В свою очередь, сотрудники ФСБ будут выполнять поставленные задачи, руководствуясь своими полномочиями.

Кроме того, президент разрешил оперативным штабам привлекать к этим же задачам добровольцев из числа гражданских. Однако подчеркивается, что предварительно они должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием, спецсредствами и связью.

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Средний уровень реагирования был введен в восьми регионах России в октябре 2022 года. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Ранее в Курской области участников территориальной обороны вооружили гражданскими карабинами «Сайга». Оружие также предоставили и участникам теробороны другого приграничного региона — Белгородской области. Там бойцам выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ.

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    Константин Лысяков
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