В Курской области объяснили выдачу теробороне гражданских карабинов «Сайга»

Власти Курской области: теробороне могут дать только гражданское оружие

Участникам территориальной обороны могут выдать только гражданское оружие самообороны или охотничье огнестрельное ружье. Об этом, объясняя выдачу отрядам теробороны гражданских карабинов «Сайга», заявил замглавы правительства Курской области Константин Поляков, пишет РБК.

«На сегодня переданы служебные ружья "Сайга-МК". Их закрепили за наиболее опытными бойцами, которые прошли курсы подготовки и состоят в территориальных добровольных народных дружинах», — сказал Поляков.

Он добавил, что власти граничащего с Украиной региона продолжают прорабатывать порядок применения оружия с Минобороны, Росгвардией и ФСБ. Соответствующий вопрос также прорабатывается в Госдуме.

О том, что в Курской области участников территориальной обороны вооружили гражданскими карабинами «Сайга», данные появились 2 августа — это стало понятно из опубликованной губернатором Романом Старовойтом видеозаписи. На ней видно, что по меньшей мере часть бойцов теробороны вооружена карабинами «Сайга МК», которые являются гражданской версией боевого оружия — автомата АК-74М и имеют схожие с ним внешний вид и конструкцию.

Оружие предоставили и участникам теробороны другого приграничного региона — Белгородской области. Там бойцам выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Реагируя на это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что выдача оружия добровольцам идет в соответствии с законодательством и с той обстановкой, которая есть в этом приграничном российском регионе.